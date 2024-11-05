"هاتريك" ميتروفيتش يقود الهلال للفوز على الاستقلال

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قاد الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، فريقه الهلال للفوز على ضيفه الاستقلال الإيراني 3-0، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسجل ميتروفيتش الأهداف الثلاثة للهلال في الدقائق 15 و33 و74.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منافسه المحلي الأهلي، صاحب نفس الرصيد بعد فوزه 5-1 على الشرطة العراقي في وقت سابق من يوم الاثنين، بينما تجمد رصيد الاستقلال عند ثلاث نقاط في المركز السابع.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي نيمار كبديل في الدقيقة 58، لكنه خرج مصاباً في الدقيقة 87.