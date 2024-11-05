فيرمينو يتفوق على محرز.. ودفاع الشرطة يتنافس على "الأسوأ"

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حصل البرازيلي روبرتو فيرمينو، قائد أهلي جدة، على أفضل تقييم بين جميع اللاعبين في مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي، يوم الاثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الأهلي بنتيجة 5-1 على ضيفه العراقي، ليحصد النقطة 12 ويتصدر الترتيب مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن الهلال الذي يواجه استقلال الإيراني في وقت لاحق يوم الاثنين.

وبحسب موقع "صوفا سكور" المختص في الأرقام والبيانات، نال فيرمينو أعلى تقييم بعدما حصل على "9.9" بتسجيله هدفين وصناعة هدف، فيما حصل زميله الجزائري رياض محرز على تقييم (9.6) بعدما سجل الهدفين الرابع والخامس.

وفيما يخص أسوأ اللاعبين تقييما، وحصل الكاميروني سالومون بانجا مدافع الشرطة العراقي على الأسوء (4.9)، بعدما استخلص الكرة 5 مرات، ولم يعترض أي تسديدة، بينما تسبب بركلة جزاء على فريقه، كما خسر الاستحواذ 12 مرة.

وجاء مناف يونس لاعب الشرطة كثاني أسوأ لاعب بتقييم (5.7)، وتبعه زميله أحمد يحيى بتقييم (5.8).