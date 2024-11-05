سابالينكا تتأهل إلى نصف نهائي محترفات رابطات التنس

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تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى المربع الذهبي للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في الرياض بالسعودية بعد فوزها على الإيطالية جاسمين باوليني يوم الاثنين بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6 -3 و7 -5 لتحقق انتصارها الثاني على التوالي في دور المجموعات.

وضمنت سابالينكا المصنفة الأولى مقعدها في المربع الذهبي، لكن قبل ذلك ستواجه الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الكازاخية يلينا ريباكينا التي ودعت المنافسات.

وفازت سابالينكا بـ22 من أخر 23 مباراة لها وحصدت ألقاب ثلاث من آخر أربع بطولات شاركت بها.

وحال تحقيق فوز آخر في دور المجموعات ستضمن سابالينكا إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للسيدات للمرة الأولى في مسيرتها.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأرجوانية، فازت الصينية تشينغ كينوين على ريباكينا 7 -6 و3 -6 و6 -1 لتحافظ على فرصها في التأهل.

وحققت تشينجغ أول انتصار لها على ريباكينا بعد ثلاث محاولات سابقة، بينما تلتقي مع باوليني الأربعاء المقبل وستصعد الفائزة إلى المربع الذهبي