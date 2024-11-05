أنشيلوتي قبل مواجهة ميلان: لا أملك الرغبة للحديث عن كرة القدم

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أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه ليس لديه الرغبة في الحديث عن كرة القدم بسبب الفيضانات، التي تسبب في وفاة 217 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي في فالنسيا، وذلك عشية مواجهته ناديه السابق ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

قال أنشيلوتي (65 عاماً) الذي بدا متأثرا في المؤتمر الصحافي: نشعر بالحزن، آمل أن تتفهموا أنني ليس لدي الرغبة للتحدث عن كرة القدم. إنها مباراة خاصة بالنسبة لي، وأود التحدث عنها كثيرا، لكنني سأحاول التحدث بأقل قدر ممكن.

وتابع المدرب الذي قاد ميلان بين 2001 و2009 بعدما لعب بقميصه بين 1987 و1992: كرة القدم تأتي في المقام الثاني. مع ما حدث، ليس لدينا مزاج للعمل. نحن نتابع ونشاهد ونقرأ. وما حدث حقا أمر لا يُصدَّق، إنه مروّع.

وكان من المقرر أن يسافر ريال مدريد إلى فالنسيا السبت ليواجهه في الدوري، لكن المباراة تأجلت ولم يلعب الفريق نهاية الأسبوع، وكذلك فياريال ورايو فاييكانو، بينما استمرت المباريات الأخرى من المرحلة الثانية عشرة، على الرغم من معارضة العديد من المدربين واللاعبين.