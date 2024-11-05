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نيمار.. إصابة لـ385 يوما وعودة 42 دقيقة ثم إصابة جديدة

5
NOVEMBER
2024
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تعرض البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي لإصابة جديدة، في ثاني مشاركة له منذ تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب أكثر من 12 شهرا.
 
وأصيب نيمار بآلام في العضلة الخلفية، خلال فوز الهلال على استقلال طهران الإيراني 3-صفر في دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.
 
 
وتعافى المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وشارك في الدقيقة 58 من  المباراة التي جرت في الرياض، لكن المهاجم البالغ من العمر 32 عاما غادر الملعب قبل 3 دقائق من النهاية، حيث يبدو أنه يعاني من تمزق بعد أن مد ساقه للوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء.
 
وشارك نيمار في 29 دقيقة فقط أمام استقلال طهران، بعد أن ظهر لمدة 13 دقيقة في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة الأولى التي استمرت 385 يوما، أمام العين الإماراتي.
 
ويعني ذلك أنه غاب عن الملاعب للإصابة لأكثر من عام، ثم شارك لمدة 42 دقيقة قبل أن يتعرض لإصابة جديدة.
 
وكتب النجم البرازيلي عبر "ستوري" في إنستغرام: "من الطبيعي أن يحدث هذا بعد عام. حذرني الأطباء بالفعل لذلك يجب أن أكون حذرا".
 
وأضاف: "شعرت أنه كان تشنجا لكنه قوي جدا. سأتقدم للفحوصات وآمل ألا تكون مشكلة كبيرة".
 
ومازال هناك متسع من الوقت أمام نيمار للتعافي قبل المباراة المقبلة للفريق على المستوى القاري، إذ أنه غير مسجل مع النادي في الدوري السعودي.
 
يذكر أن نيمار شارك في 7 مباريات فقط مع الهلال منذ انضمامه للفريق الموسم الماضي، وسجل هدفا واحدا.
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