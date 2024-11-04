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"رسالة غامضة" من صلاح لجماهير ليفربول

4
NOVEMBER
2024
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وجه النجم الدولي المصري محمد صلاح رسالة لجماهير فريقه ليفربول، عقب تصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقاد صلاح ليفربول لقلب تأخره 0-1 أمام ضيفه برايتون، إلى انتصار 2-1، السبت، في المرحلة العاشرة للمسابقة، التي تربع رفاق (الفرعون المصري) على صدارتها الآن.
 
ورفع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019/2020، رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربع الأخيرة، الذي تلقى هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بخسارته 1-2 أمام مضيفه بورنموث، أيضا في ذات المرحلة.
 
وقال صلاح، الذي أحرز هدف فوز ليفربول في المباراة، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر إن "قمة جدول الترتيب هي المكان الذي يليق بهذا النادي".
 
وأضاف صلاح على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي الأحد: "لا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية. هذا ما نريده".
 
واختتم الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول رسالته قائلا: "شكرا لكم على دعمكم الليلة الماضية. بغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في آنفيلد".
 
بهذا الهدف، واصل صلاح هوايته في هز الشباك بالدوري الإنجليزي للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سبق له أن هز شباك تشلسي وأرسنال في لقائي الفريق الأخيرين، رافعا رصيده التهديفي في المسابقة الآن إلى 7 أهداف هذا الموسم.
 
كما انفرد صلاح بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي كان يتقاسمه مع روبي فاولر، أسطورة ليفربول، بعدما أحرز 164 هدفا طوال مشواره بالملاعب الإنجليزية، بواقع 162 هدفا مع ليفربول وهدفين مع فريقه السابق تشلسي.
 
ووصل صلاح إلى 10 أهداف في مرمى برايتون في 17 مباراة لعبها ضد الفريق الملقب بـ(طيور النورس)، علما بأنه قام بصناعة 7 أهداف أخرى لزملائه خلالها.
 
وبات هذا هو الفوز الثاني لليفربول على برايتون، في غضون 72 ساعة بعدما سبق أن تغلب عليه 3-2 في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.
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