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كلاسيكو الدوري التونسي.. الترجي يسقط النجم الساحلي

4
NOVEMBER
2024
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أسقط الترجي غريمه الأزلي النجم الساحلي على ملعبه ووسط جماهيره وفاز عليه بهدفين دون رد بكلاسيكو الدوري التونسي ضمن منافسات الجولة السابعة بالمسابقة، الأحد.
 
وحقق الترجي الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم بهدف ذاتي سجله زياد بوغطاس مدافع النجم الساحلي بعدما حول عرضية الجزائري يوسف بلايلي بالخطأ في مرماه بعد مرور 63 دقيقة.
 
وأضاف الجنوب أفريقي إلياس سيفو موكوانا الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 88 من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في سوسة معقل النجم الساحلي.
 
بهذا الفوز، استعاد الترجي ذاكرة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات وخسارة في آخر أربع جولات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.
 
بينما تواصلت معاناة النجم الساحلي بعد تعادلين وخسارتين في آخر أربع جولات ليتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.
 
وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت، فاز الترجي الجرجيسي على ضيفه البنزرتي بهدف سجله يسري الضيفلاوي في الدقيقة 85.
 
ورفع الجرجيسي رصيده إلى 16 نقطة ليحافظ على تواجده بالمركز الثاني، بينما بقى البنزرتي في المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط.
 
كما اكتفى الصفاقسي بتعادل سلبي مع ضيفه الأولمبي الباجي في مباراة أقيمت بملعب الطيب المهيري.
 
بقى الأولمبي الباجي في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، لكنه واصل النزيف بتعادل ثان على التوالي، ورفع الصفاقسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن بعد تعادل ثالث على التوالي.
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