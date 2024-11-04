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كلمات صنعت أزمة وتسببت في رحيله.. ماذا قال مارسيلو لمدربه؟

4
NOVEMBER
2024
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كشفت تقارير إعلامية سبب الخلاف بين المدافع المخضرم مارسيلو ومديره الفني مانو مينينزيس، الذي أدى إلى فسخ عقد اللاعب مع نادي فلوميننسي البرازيلي.
 
وأعلن النادي، السبت، فسخ عقد مدافعه مارسيلو بالتراضي، من دون الكشف عن أسباب مغادرة مدافع ريال مدريد الإسباني السابق (36عاما).
 
 
والجمعة، دخل مارسيلو في خلاف مع مينيزيس أثناء المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع غريميو، في مشادة نقلت على الهواء مباشرة.
 
وكان مارسيلو يستعد للمشاركة قبل أن يقرر مينيزيس عدم الدفع به، بعدما رد المدرب على شيء ما قاله المدافع البرازيلي، وأمره بالعودة إلى مقاعد البدلاء.
 
وقال مينيزيس في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "كنت سأدفع بمارسيلو في تلك اللحظة، لكنني سمعت شيئا لم يعجبني، لذا عدلت عن رأيي"، من دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
 
 
 
ماذا حدث؟
 
وفقا لصحيفة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية، قال مارسيلو لمدربه: "أنت تقترب مني لتبدو جيدا أمام الجماهير"، وذلك بينما كان يستعد لدخول المباراة في الدقائق الأخيرة.
 
في تلك اللحظة، كان مينيزيس ينقل لمارسيلو التعليمات النهائية قبيل نزوله إلى أرض الملعب.
 
ردا على كلمات اللاعب، اختار المدرب إعادته إلى مقاعد البدلاء.
 
علاوة على ذلك، كشفت وسائل إعلام برازيلية مختلفة عن وقائع كان وراءها مارسيلو، تسببت في اضطرابات داخل فلوميننسي، سواء بين زملائه في الفريق أو موظفي النادي.
 
وفقا لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية، فإن المشكلة الأساسية كانت "السلوك غير اللائق" لمارسيلو مع إدارة النادي.
كان اللاعب يبلغ زملاءه الأصغر سنا بأن "التدريب البدني ليس بالشيء المهم، لأن الموهبة وحدها كافية".
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