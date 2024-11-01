living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات

1
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، تبرعه بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات، التي ضربت إسبانيا مؤخراً.
 
وأودت الفيضانات المفاجئة بحياة 95 شخصاً على الأقل في أسوأ كارثة طبيعية تضرب إسبانيا خلال القرن الحالي.
 
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين، ومازالت جهود البحث جارية ولم يتم الوصول إلى بعض المركبات التي تحمل جثثاً بعد.
 
وذكر ريال مدريد في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الرسمي: أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم المتضررين من العاصفة.
 
أضاف النادي العاصمي: قرر ريال مدريد دعم هذه الحملة بالتبرع بمليون يورو لمساعدة العائلات التي تعاني وتحتاج إلى كل مساعدتنا وتضامننا.
 
يشار إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر تأجيل المباريات التي كان من المقرر إقامتها في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية، سواء في كرة القدم المكونة من 11 لاعباً أو في كرة القدم داخل الصالات في منطقة فالنسيا، التي ضربتها الفيضانات المدمرة.
 
وبناء على ذلك تقرر تأجيل مباراة فالنسيا مع ضيفه ريال مدريد، التي كان مقرراً إقامتها السبت ببطولة الدوري الإسباني على ملعب (ميستايا)، معقل الفريق.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   