ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات

A + A -

أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، تبرعه بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات، التي ضربت إسبانيا مؤخراً.

وأودت الفيضانات المفاجئة بحياة 95 شخصاً على الأقل في أسوأ كارثة طبيعية تضرب إسبانيا خلال القرن الحالي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين، ومازالت جهود البحث جارية ولم يتم الوصول إلى بعض المركبات التي تحمل جثثاً بعد.

وذكر ريال مدريد في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الرسمي: أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم المتضررين من العاصفة.

أضاف النادي العاصمي: قرر ريال مدريد دعم هذه الحملة بالتبرع بمليون يورو لمساعدة العائلات التي تعاني وتحتاج إلى كل مساعدتنا وتضامننا.

يشار إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر تأجيل المباريات التي كان من المقرر إقامتها في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية، سواء في كرة القدم المكونة من 11 لاعباً أو في كرة القدم داخل الصالات في منطقة فالنسيا، التي ضربتها الفيضانات المدمرة.

وبناء على ذلك تقرر تأجيل مباراة فالنسيا مع ضيفه ريال مدريد، التي كان مقرراً إقامتها السبت ببطولة الدوري الإسباني على ملعب (ميستايا)، معقل الفريق.