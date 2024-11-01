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بعد برشلونة.. الهلال "كابوس" جديد يطارد رونالدو

1
NOVEMBER
2024
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يتطلع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إيقاف نتائجه السلبية أمام الهلال، عندما يقود النصر في ديربي الرياض، يوم الجمعة.
 
ويشهد استاد "الأول بارك" قمة الدوري السعودي عندما يستضيف النصر جاره الهلال، ضمن منافسات الأسبوع الـ 9 من دوري روشن السعودي.
 
ولم يتمكن رونالدو من تذوق طعم الانتصار أمام الفريق الأزرق عندما واجهه في 6 مباريات رسمية بالدوري وكأس الملك والسوبر السعودي، وكان الفوز الوحيد الذي حققه رفقة النصر على الهلال في نهائي كأس البطولة العربية للأندية أغسطس 2023.
 
ويعد برشلونة أكثر فريق خسر أمامه مهاجم النصر في مسيرته وذلك في 15 مناسبة من أصل 34 مباراة، ويأتي خلفه أتلتيكو مدريد بـ 10 هزائم، إلا أن الهلال السعودي يعد النادي الوحيد الذي لم يتفوق عليه البالغ من العمر "39 عاما" في مباراة رسمية، بالنسبة للفرق التي واجهها في أكثر من 3 لقاءات.
 
بخلاف الهلال، هناك 12 ناديا لم ينتصر عليهم هداف منتخبات العالم، لكن واجههم في مباراتين إلى لقاء واحد، بيد أن الفريق العاصمي هو الخصم الوحيد الذي لعب أمام رونالدو أكثر من 3 مواجهات ولم يتمكن من الفوز عليه في المسابقات الرسمية.
 
ويملك الهداف رصيدا سيئا ضد الغريم التقليدي للنصر، إذ واجه الهلال في 6 مناسبات، شهدت تعادلا واحدا و5 هزائم.
 
ففي الدوري، خسر رونالدو أول ديربي بهدفين دون مقابل ضمن الأسبوع الخامس والعشرين لموسم 2022-2023، وفي العام التالي تجددت الهزيمة ولكن بثلاثية نظيفة ضمن الأسبوع الـ 15، وفي المرحلة الثانية لموسم 2023-2024، تمكن النصر من الخروج بنقطة أمام الهلال بعد التعادل 1-1 في الجولة الـ 32.
 
أما في كأس الملك، خسر رونالدو رفقة النصر لقب البطولة في المباراة النهائية للنسخة الماضية ضد الهلال بركلات الترجيح.
 
فيما شهد كأس السوبر السعودي مواجهتين للديربي بوجود البرتغالي، الأولى في الموسم الماضي وخسر النصر اللقاء بنتيجة 2-1، والثانية تفوق فيها الهلال برباعية مقابل هدف أحرزه رونالدو.
 
يشار إلى أن الهلال يتواجد في المرتبة الرابعة بقائمة أكثر الفرق التي خسر أمامها البرتغالي خلال مسيرته، بعد برشلونة "15 مرة من 34 مباراة"، وأتلتيكو مدريد "10 من 17 لقاء"، وتشيلسي "6 من 17 مواجهة"، ثم يأتي أرسنال وميلان والهلال في المرتبة الرابعة بـ "5 هزائم"، لكن من 18 مباراة بالنسبة للنادي الإنجليزي و14 مواجهة ضد الفريق الإيطالي، أما أمام الفريق الأزرق فجاءت خلال 6 لقاءات فقط.
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