استجواب فتيات في قضية مبابي والاغتصاب

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واصلت السلطات السويدية يوم الخميس تحقيقاتها في قضية اللاعب الفرنسي كيليان مبابي المتهم بالاغتصاب باستجواب عدة فتيات حول تلك الليلة.

وقضى مبابي ليلة في العاصمة السويدية ستوكهولم خلال التوقف الدولي الماضي عندما استبعد من قائمة منتخب بلاده، ومنذ تلك الليلة تسربت أنباء عن تعرض فتاة للاغتصاب في الفندق الذي بات فيه الفرنسي الذي نفى جميع الاتهامات.

وأبانت "أفتونبلاديت" السويدية يوم الخميس أن القضية تتطور خاصة بعد إرسال الأدلة الأولية إلى التحليل وبعد الاستماع إلى عدد من الفتيات في الفترة الماضية.

وأضافت الوسيلة الإعلامية أن عناصر جديدة ظهرت على السطح في القضية الجدلية خاصة بعد تدخل المركز الوطني السويدي للطب الشرعي الذي بدأ تحليل عدة قطع من الملابس، قميص وبنطال وملابس داخلية، التي وجدت في الفندق.

وقالت المدعية العامة مارينا تشيراكوفا والتي تترأس التحقيقات: لا أستطيع التعليق على القضية أو حتى على الأساليب التحقيقية فيها.