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لاعب إنجلترا عن مستقبل صلاح مع ليفربول: لا توجد فرصة

1
NOVEMBER
2024
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يرى ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، بأن ليفربول لن يكون أفضل في حال رحيل نجمه المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مشيراً إلى أن وجوده مهم لفريقه بعد النجاحات التي حققها منذ انضمامه قادماً من روما الإيطالي.
 
وانتقل صلاح إلى ليفربول قادماً من روما في 2017 وبات أحد الهدافين التاريخيين للنادي الإنجليزي، لكنه صرح في وقت سابق أنه لم يتوصل لاتفاق مع ليفربول على تجديد عقده، إذ يحق له التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير المقبل.
 
وقال ريتشاردز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، عندما سُئل عما إذا كان ليفربول سيصبح أفضل بدون صلاح في الموسم المقبل: لا، لا توجد فرصة.
 
وأضاف: ليفربول بحاجة إلى صلاح. السبب وراء قولي هذا هو أن صلاح قادر على التسجيل حتى عندما لا يلعب بشكل جيد. هذا هو الفارق. في كثير من الأحيان، يتيح فرصة التسجيل بمجرد وجوده في المكان المناسب
 
وزاد: ما فعله في ليفربول من حيث التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والفوز باللقب، وتحقيق لقب الدوري أيضاً، كان مهمًا للغاية.
 
ويحتل ليفربول المركز الثاني حالياً في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
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