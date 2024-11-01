إيقاف وغرامات.. الاتحاد المصري يعاقب "ثلاثي الزمالك"

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبد الواحد السيد، مدير الكرة، ومصطفي شلبي ونبيل عماد دونغا 4 مباريات.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي، يوم الخميس، أنه بعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور قبل النهائي ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات العربية المتحدة، تقرر تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في اللقاء.

وأضاف "تقرر إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ومصطفي شلبي و نبيل عماد دونغا 4 مباريات، وتغريمهم 20 ألف جنيه".

وأوضح "وفق للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر المصري".