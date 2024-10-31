بعد 27 عاماً.. إيتو يسجل في كأس ملك إسبانيا

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سجل إيتيان إيتو، ابن الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، هدفه الأول في مسيرته الاحترافية، مع فريق رايو فاييكانو في كأس ملك إسبانيا في الفوز على فيامورييل بنتيجة 5-0 يوم الثلاثاء.

وانضم إيتو إلى فايكانو قادمًا من رايو ماغاداهوندا، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في مباراة الثلاثاء، ليسجل بعد 12 دقيقة فقط.

وسجل إيتيان إيتو في أول ظهور له مع فريقه في جميع المسابقات، بعد 27 عامًا وشهرًا و19 يومًا منذ أن سجل والده صامويل الهدف الأول مع فريق ليغانيس في سبتمبر 1997 في مباراة كأس ملك إسبانيا ضد رايو فايكانو.

وبدأ إيتو الصغير مسيرته مع مايوركا ثم انتقل إلى باليريس ومنه إلى أوفيدو، قبل أن ينتقل إلى غيماريش البرتغالي، ثم عاد إلى إسبانيا عبر بوبلينسي قبل أن يتألق مع يونيون كويادو ليلفت أنظار فايكانو.

وحظى إيتو الأب بمسيرته رائعة إذ تألق مع منتخب الكاميرون، بالإضافة لنجاحاته مع الأندية مثل برشلونة وإنتر ميلان، كما لعب للعديد من الأندية أبرزها تشيلسي وإيفرتون في إنجلترا وإسبانيول وريال مدريد في إسبانيا.