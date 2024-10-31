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كشفت تقارير صحافية هولندية، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لم يكن سعيداً بأسلوب مدربه الهولندي أرني سلوت خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجاري، إذ وصفه بـ"المجنون" خلال معسكر للفريق، قبل أن يضعا خلافاتهما جانباً في النهاية.

وتولى سلوت ومسؤولية تدريب ليفربول خلف الألماني يورغن كلوب الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي، ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ووفقاً للصحافي الهولندي مارسيل فان دير كران من صحيفة "دي تلغراف"، فإن صلاح كان لديه احتجاج على أسلوب سلوت في البداية، واستغرق بعض الوقت للتكيف مع طريقة المدرب.

وأضاف التقرير أن صلاح وصف سلوت بأنه "مجنون" بسبب الحدة التي يطلبها من المهاجمين فيما يتعلق بحجم العمل على أرض الملعب.

وزاد التقرير: صلاح وسلوت تمكنا من وضع خلافاتهما المبكرة جانبًا؛ فقد بدأ المصري كل مباراة في كافة المسابقات، باستثناء مباراة واحدة في كأس الرابطة، وسجل بالفعل ثمانية أهداف وصنع سبعة في 13 مباراة.

وقضى صلاح مسيرته مع ليفربول منذ انتقاله من روما صيف 2017، تحت قيادة كلوب، إذ أصبح النجم المصري أحد الهدافين التاريخيين للنادي الإنجليزي.