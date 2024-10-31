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رئيس الفيفا يهنئ الأهلي المصري بفوزه على العين الإماراتي

31
OCTOBER
2024
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هنأ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فريق الأهلي المصري بتتويجه بلقب كأس أفريقيا، آسيا، المحيط الهادي، والصعود للدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية كأس إنتركونتيننتال.
 
وحقق الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، انتصارا كبيرا 3 - صفر على ضيفه العين الإماراتي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.
 
ونشر حساب الأهلي الرسمي على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، تهنئة إنفانتينو، الذي قال "أبارك للنادي الأهلي على الفوز الرائع على العين والفوز بكأس فيفا أفريقيا سيا المحيط الهادئ أمام 60 ألف متفرج على ستاد القاهرة الدولي".
 
 وأضاف إنفانتينو "هذا الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة من كأس إنتركونتيننتال وهي بطولة كأس التحدي التي ستقام يوم 14 ديسمبر القادم على ستاد 974 بالدوحة. يسعد بكل تأكيد جمهور الأهلي الشغوف بفريقه".
 
ومن المقرر أن يلاقي نادي القرن في أفريقيا بالمربع الذهبي لكأس إنتركونتيننتال الفائز في المباراة التي ستجمع بين نادي باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس 2024.
 
وتوج باتشوكا بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، فيما سوف تتحدد هوية الفائز بكأس ليبرتادوريس الشهر المقبل، حينما تجرى المباراة النهائية للمسابقة القارية في 30 نوفمبر المقبل.
 
وسيتمكن الأهلي، الذي أصبح الممثل الوحيد ال ن للكرة العربية في كأس إنتركونتيننتال في حال تجاوزه قبل نهائي البطولة، من الوصول للمباراة النهائية للبطولة العالمية، التي تقام بالدوحة في 18 ديسمبر القادم، وسيواجه ريال مدريد الإسباني، حامل لقب رابطة أبطال أوروبا.
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