living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرموش يتألق مجددا.. هدف حاسم وتأهل إلى دور الـ16

31
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصل النجم المصري عمر مرموش تألقه، وقاد فريقه أينتراخت فرانكفورت للتأهل لدور الـ16 في كأس ألمانيا، الأربعاء.
 
وبلغ أينتراخت فرانكفورت حامل اللقب 5 مرات، دور الـ16 من كأس ألمانيا، بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، متخطيا النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 15.
 
ولعب فرانكفورت الذي يعود لقبه الأخير إلى عام 2018، بعشرة لاعبين لأكثر من 75 دقيقة، بعد الطرد المباشر الذي تلقاه المدافع البلجيكي أرتور تيات (15)، لكنه نجح في افتتاح التسجيل عبر الفرنسي الشاب أوغو إيكيتيكي (45+2).
 
وعادل الياباني كو إيتاكورا النتيجة لمونشنغلادباخ، إلا أن النجم البديل المصري مرموش منح التقدم لفرانكفورت (70).
 
وهذا الهدف الحادي عشر لمرموش في مختلف المسابقات هذا الموسم، من بينها 9 في الدوري حيث يتشارك صدارة الهدافين مع الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ.
 
وهو الفوز الثاني لفرانكفورت في آخر 3 مباريات مقابل تعادل، في حين تلقى مونشنغلادباخ خسارته الأولى بعد فوز وتعادل.
 
وودّع هامبورغ الذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام فرايبورغ 2-1.
 
سجل لفرايبورغ ماتياس غينتر (19) والإيطالي فينتشنزو غريفو (44 من ركلة جزاء) ولهامبورغ يوناس ميفرت (51).
 
وتأهل هرتا برلين من الدرجة الثانية بفوزه على هايندنهايم 2-1.
 
سجل للفائز ديري شيرانت (16) والفرنسي ميكايل كويسانس (74) وشتيفان شيمر لهايندنهايم (89).
 
بدوره، تخطى فيردر بريمن المتوّج باللقب 6 مرات نظيره بادربورن بهدف وحيد سجله مارفن دوكش في الدقيقة 30.
 
وكان باير ليفركوزن واصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ ثمن النهائي من دون عناء بفوزه على ضيفه إلفرسبورغ من الدرجة الثانية 3-0 الثلاثاء، كما تأهل لايبزيغ بتغلبه على ضيفه سانت باولي 4-2، بينما ودع بوروسيا دورتموند بخسارته أمام فولفسبورغ صفر-1 بعد التمديد.
 
ويلعب لاحقا بايرن ميونيخ الفائز باللقب 20 مرة مع ماينتس، وأرمينيا بيليفيلد مع أونيون برلين، وهوفنهايم مع نورمبرغ، ودينامو دريسدن مع دارمشتات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   