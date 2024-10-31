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كأس الرابطة.. تأهل أرسنال وليفربول ووداع مفاجئ لمان سيتي

31
OCTOBER
2024
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نجحت أندية ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد، في الانتصار والعبور إلى ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مساء الأربعاء، بينما ودعت أندية مانشستر سيتي وأستون فيلا وتشلسي البطولة مبكرا.
 
وسجل الهولندي كودي غاكبو مهاجم ليفربول هدفين ليقود فريقه للتأهل لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوز ثمين خارج ملعبه أمام برايتون بنتيجة 3- 2، مساء الأربعاء.
 
 
ومن جهته، حقق أرسنال انتصارا سهلا أمام بريستون نورث إند، بنتيجة 3-0.
 
أما مانشستر يونايتد، فقدم أداء مميزا في أول مباراة له بعد رحيل المدرب السابق إيرك تن هاغ، وانتصر بنتيجة 5-2 على ضيفه ليستر سيتي.
 
ومن جهته ودع مانشستر سيتي البطولة مبكرا، بعد خسارة مفاجئة أمام توتنهام بنتيجة 1-2، في مباراة غاب عنها عدد من نجوم السيتي، مثل إرلنغ هالاند وحارس المرمى إيدرسون.
 
كما ودع البطولة أستون فيلا بخسارته أمام كرستال بالاس 1-2، وكذلك تشلسي بخسارته 0-2 أمام نيوكاسل.
 
قرعة ربع النهائي
 
وسيواجه ليفربول حامل لقب البطولة، نادي ساوثهامبتون، بينما سيستضيف أرسنال نادي كرستال بالاس.
 
كما وضعت القرعة توتنهام في مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد، بينما يلاعب نيوكاسل برينتفورد.
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