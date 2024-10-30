living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غوارديولا يعلّق على مقاطعة ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية

30
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال بيب غواريولا مدرب مانشستر سيتي إن رودري لاعب وسط الفريق والمنتخب الإسباني فاز بجائزة الكرة الذهبية عن جدارة رافضا توجيه النقد لريال مدريد لما بدا من تجاهله لحفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس الإثنين قائلا إن القرار متروك لهم.
 
وقال غوارديولا قبل يوم من مواجهة توتنهام هوتسبر في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الأربعاء: "الفريق بأكمله والمشجعون فخورون به".
 
وأضاف: "لم نكن لنتخيل حدوث ذلك في السنوات الماضية، أن يفوز أحد لاعبي (سيتي) بهذه الجائزة المرموقة".
 
وفاز رودري (28 عاما)،الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي إضافة لقيادته للمنتخب الإسباني لتحقيق بطولة أوروبا، بالسباق لنيل الكرة الذهبية متفوقا على ثنائي ريال مدريد المؤلف من فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام.
 
وعندما سئل غوارديولا عن رأيه في إلغاء ريال مدريد رحلته لحضور الحفل في باريس تحسبا لعدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، هز غوارديولا كتفيه قائلا: "الأمر متروك لهم".
 
وتابع: "إذا أرادوا تهنئة (رودري) فلا بأس بذلك، وإذا لم يريدوا فعل ذلك، فلا بأس أيضا".
 
وأوضح: "نحن في مانشستر سيتي لسنا هنا للحكم على تصرفات الأندية الأخرى".
 
وأشار المدرب الإسباني إلى أن مهاجم الفريق النرويجي إرلينغ هالاند حضر الحفل العام الماضي بصفته أحد المرشحين للفوز بها بعد تسجيله "لأكثر من 50 هدفا والفوز بالثلاثية"، ليخسر الكرة الذهبية في النهاية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
وأضاف: "أخبرت هالاند أن مجرد وجوده (ضمن المرشحين) يجب أن يجعله سعيدا، وقد قلت نفس الشيء لرودري".
 
وأبرز: "(الجائزة) تُحسم بتصويت الصحفيين. ليس مجموعة من الصفوة الذين يصوتون، بل أشخاص من جميع أنحاء العالم يقومون بذلك، وليست دولة واحدة. توجد وجهات نظر مختلفة، وهذا ما يجعل كرة القدم رائعة، أليس كذلك؟"
 
وقال غوارديولا إن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز أيضا وهنأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على حصوله على جائزة أفضل مدرب.
 
وأضاف: "هذا الحدث يجب أن يكون ممتعا، وعلى الناس أن يتقبلوا النتائج".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   