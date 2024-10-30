living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس القارات بعد تخطيه عقبة العين

30
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق النادي الأهلي المصري فوزا هاما على ضيفه العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب القاهرة ضمن بطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال".
 
وتقدم الفلسطيني وسام أبو علي للأهلي في الدقيقة 31 من تمريرة خاطئة لمدافع العين يحيى نادر أودعها مهاجم الأهلي بسهولة في شباك الحارس خالد عيسى.
 
وفي الدقيقة 55، سجل لاعب وسط الأهلي إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي من تسديدة قوية بعد عرضية من طاهر محمد طاهر.
 
وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي من ضربة جزاء إثر عرقلة المدافع عمر كمال عبد الواحد داخل منطقة الجزاء.
 
بهذه النتيجة، توج النادي الأهلي بــ"كأس إفريقيا-آسيا- الهادئ" وصعد للدور نصف النهائي، حيث مباراة كأس التحدي.
 
ويواجه الأهلي الفائز من بطل أميركا الجنوبية (لم يحدد) وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.
 
ويصعد الفائز في الدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية.
 
وحصل الأهلي على مليوني دولار بعد فوزه بالمباراة فيما كان نصيب العين مليون دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   