كأس إنتركونتننتال.. خصم الأهلي المقبل وموعد نصف النهائي

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وصل الأهلي المصري إلى قبل نهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال" بعد انتصاره على العين الإماراتي، مساء الثلاثاء، بنتيجة 3-0.

وبهذا الانتصار، أصبح الأهلي على بعد "خطوة واحدة" من تحقيق حلمه الذي طال انتظاره، وهو الوصول لنهائي البطولة، التي كانت تحت مسمى كأس العالم للأندية سابقا.

من هو خصم الأهلي المقبل؟

وتساءلت جماهير الأهلي حول موعد مباراة الفريق القادمة في البطولة، ومكان إقامتها، وهوية الخصم القادم.

الخصم المقبل سيكون الفائز من مباراة بطل أميركا الوسطى وبطل أميركا الجنوبية، والتي ستقام في ديسمبر المقبل.

بطل أميركا الوسطى هو باتشوكا المكسيكي، أما بطل أميركا الجنوبية (بطولة كوبا ليبرتادوريس) فلم يحدد بعد، لكن الأرجح أن يكون ناديا برازيليا، بين باتوفوغو وأتلتيكو مينييرو، اللذان يبدوان المرشحان لوصول النهائي القاري.

الفائز من مباراة باتشوكا وبطل كوبا ليبرتادوريس يواجه الأهلي في قبل النهائي، على أن يصل الفائز لملاقاة بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني.

موعد المباراة

مباراة الأهلي المقبلة في البطولة ستكون يوم 14 ديسمبر، على استاد 974 في الدوحة.

وسيقام النهائي أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022 في قطر.