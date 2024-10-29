الإعلان عن أفضل هدّاف وحارس مرمى في العالم

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تم الإعلان عن جوائز "الأفضل" الخاصة بمجلة "فرانس فوتبول" عن فئتي أفضل هداف وحارس مرمى في العالم يوم الإثنين.

واقتسم هاري كين نجم منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل هداف في العالم مع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد جائزة أفضل هداف في العالم.

وسجل مبابي نجم باريس سان جيرمان سابقا 52 هدفا خلال موسم 2023 -2024 وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها كين ليقتسمان جائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في العالم.

كذلك توج إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني ونادي أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم خلال الحفل.

وأصبح مارتينيز الأكثر فوزا بجائزة "ياشين" في التاريخ بعد فوزه بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

وتفوق مارتينيز على أندري لونين حارس ريال مدريد، وأوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بلباو ومايك ماينيان حارس مرمى ميلان، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وقال مارتينيز خلال مراسم تسلم الجائزة "يشرفني العودة إلى هنا، وأشكر كل من ساعدني على الفوز بالجائزة".

وساهم مارتينيز في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) بعد أقل من عامين من الفوز مع التانغو بلقب مونديال قطر 2022.