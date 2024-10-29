أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

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فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال حفل توزيع جوائز الأفضل لمجلة فرانس فوتبول مساء الإثنين.

وقاد أنشيلوتي "النادي الملكي" للقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وتفوق أنشيلوتي على لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني وجيان بييرو غاسباريني مدرب أتالانتا الإيطالي.

ولم يشارك المدرب الإيطالي في حفل توزيع الجوائز في ظل مقاطعة ريال مدريد للحفل اعتراضا على عدم فوز نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يتوج بجائزة "يوهان كرويف" لأفضل مدرب في العالم والتي تقدم لأول مرة في حفل "فرانس فوتبول".