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تحركات سريعة.. مانشستر يونايتد حدد خليفة تن هاغ

29
OCTOBER
2024
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ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد بدأ في التحرك للتعاقد مع البرتغالي روبن أموريم كمدير فني جديد للفريق، وذلك بعد إقالة الهولندي إيرك تن هاغ من منصبه الإثنين.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن تن هاغ تمت إقالته بعدما تعرض الفريق للهزيمة الرابعة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي أمام ويستهام، الأحد، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر في الترتيب، فيما لم يحقق الفريق الفوز سوى في مباراة واحدة فقط في خر ثماني مباريات بكل البطولات.
 
وأوضحت التقارير مساء الإثنين أن النادي تحرك سريعا للتعاقد مع خليفة تن هاغ، وسيدفع مانشستر يونايتد مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني ( 10.8 مليون دولار) كشرط جزائي في عقد أموريم (39 عاما) مع سبورتنغ لشبونة والذي يتصدر ترتيب الدوري البرتغالي.
 
وفاز أموريم بلقب الدوري البرتغالي مرتين وكأس الرابطة البرتغالية مرتين مع سبورتنغ لشبونة منذ تعيينه في المنصب في مارس 2020.
 
وفي الأسابيع الأخيرة ترددت أنباء عن كون أموريم المدرب المستقبلي لمانشستر سيتي، في الوقت الذي اقترب فيه هوغو فيانا، صديقه المقرب، من الانتقال إلى مانشستر سيتي كمدير لكرة القدم بالنادي الموسم المقبل.
 
وأقيل تن هاغ من منصبه عقب الخسارة 1-2 أمام ويستهام، وهي المباراة التي أضاع فيها مانشستر يونايتد العديد من الفرص في الشوط الأول رغم سيطرته، قبل أن يخسر بضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة سجلها غاريد بوين.
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