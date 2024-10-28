ريال مدريد يحقق في "إساءات عنصرية" ضد لامين يامال

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أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن نجم فريق برشلونة الإسباني، لامين يامال، تعرض لإساءات عنصرية في مباراة الكلاسيكو التي فاز بها فريقه على ريال مدريد برباعية نظيفة السبت، وذلك في إشارة لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدثت الإساءات بعدما سجل يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 77 في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد.

وذكر ريال في بيان اليوم الأحد إنهم فتحوا تحقيقا في الواقعة.

وقال النادي :"فتح ريال مدريد تحقيقا من أجل تحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المشينة والحقيرة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة".

وأضاف البيان :"يدين ريال مدريد بشدة أي نوع من أنواع السلوك العنصري، أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويأسف النادي بشدة عن الإساءات التي وجهتها جماهير قليلة بالأمس في أحد أركان الملعب".

ويتوقع أن تقوم رابطة الدوري الإسباني بالتحقيق في الواقعة.

يذكر أنه فرضت السلطات الكروية في إسبانيا مؤخرا عقوبات أكثر صرامة على مثل هذه الحوادث، خاصة بعد قضية الإساءة العنصرية التي تعرض لها مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال مباراة أمام فالنسية في مايو 2023. وقد فرضت عقوبات على الفريق من بينها حظر دخول جماهيره بشكل جزئي للمباريات.

كما أصدرت محكمة إسبانية حكما بالسجن 8 أشهر على ثلاثة مشجعين.