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صلاح ينقذ ليفربول من السقوط أمام أرسنال

28
OCTOBER
2024
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أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة، بعدما قاده لتعادل مثير 2 - 2 مع مضيفه أرسنال، الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وتقدم أرسنال بهدف مبكر عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة التاسعة، لكن الهولندي فيرجيل فان دايك سرعان ما منح التعادل لليفربول في الدقيقة 18.
 
وأعاد الإسباني ميكيل ميرينو التقدم لأرسنال، بإحرازه الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة 43، غير أن صلاح أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 81، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي لليفربول.
 
بهذا الهدف، رفع صلاح، الذي سجل هدفا من ركلة جزاء في فوز ليفربول 2 - 1 على مضيفه تشلسي في المرحلة الماضية، رصيده التهديفي إلى 11 هدفا في شباك أرسنال، خلال 17 مباراة لعبها ضد الفريق اللندني مع مختلف الأندية التي دافع عن ألوانه.
 
ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 6 أهداف، في المركز الخامس بترتيب هدافي المسابقة العريقة، بفارق 5 أهداف خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتربع على القمة.
 
وأصبح في جعبة صلاح 163 هدفا في مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليتقدم للمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، بالاشتراك مع روبي فاولر، نجم ليفربول المعتزل.
 
وارتفع رصيد ليفربول، الذي فاز في مبارياته الثماني الأخيرة بمختلف المسابقات، إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث.
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