أرتيتا: أداء لاعبي أرسنال أمام ليفربول كان "استثنائيا"

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أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بالطاقة التي تحلى بها فريقه وكفاءته بعد أن تغلب على الإصابات والتغييرات الاضطرارية خلال مواجهة ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل أرسنال مع ضيفه ليفربول 2 - 2 يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة العريقة، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

واضطر أرتيتا، الذي افتقد بالفعل خدمات ويليام صليبا بسبب الإيقاف وريكاردو كالافيوري بداعي الإصابة، لإجراء المزيد من التغييرات في خط دفاعه، عندما خرج غابرييل بسبب الإصابة، وكان لزاما عليه استبدال جورين تيمبر أيضا.

لكن رباعي دفاع أرسنال، الذي شارك معا للمرة الأولى، تصدى لهجوم ليفربول الذي لم يحصل إلا على فرصة واحدة فقط في الشوط الثاني، استغلها المصري محمد صلاح ليمنح الضيوف التعادل.

وقال أرتيتا بعد المباراة: "أعتقد أن الأداء بشكل عام مع كل الظروف التي مررنا بها كان إيجابيا للغاية، هناك الكثير من الأشياء الرائعة، ولكن من المخيب للآمال عدم الفوز لأنني اعتقدت أننا كنا الفريق الأفضل".

وأضاف المدرب الإسباني "لقد سيطرنا على المباراة بشكل كبير، وحصلنا على عدة فرص للتسجيل، ولم يتهدد مرمانا بأي شيء حقا، حيث سجل ليفربول هدفيه من الفرصتين الوحيدتين اللتين سنحتا له".

وشدد أرتيتا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لأرسنال "مع كل ما مررنا به في الأسابيع القليلة الماضية، ومع كل الإصابات والمواقف التي واجهناها، كان الفريق استثنائيا".

وأوضح مدرب أرسنال أن "الطاقة التي خلقناها، والطريقة التي سيطرنا بها على اللقاء أمام متصدر الترتيب، كل هذا يقول الكثير عن مدى رغبتنا في تحقيق نتيجة إيجابية وكذلك الجودة التي نمتلكها".

وأبدى أرتيتا سعادته أيضا برؤية مواطنه ميكيل ميرينو يسجل هدفه الأول لأرسنال، في مباراته الثانية فقط في الدوري الإنجليزي مع الفريق الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وصرّح أرتيتا "أعتقد أنه كان إيجابيا للغاية. يمكنك أن ترى أنه دخل في إيقاع اللعب، وفهم ما لديه، وفي مباراة كبيرة مثل هذه، كان على قدر المسؤولية. لقد قدمنا عرضا رائعا اليوم".