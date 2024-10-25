الكاف يحسم موعد انتخاب رئيسه.. وإلغاء شرط يقرّب أبوريدة

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صادقت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء في أديس أبابا، على عقد انتخاب رئيس الاتحاد في 12 مارس 2025 في القاهرة، وفتح باب الترشح دون التقيد بحد بلوغ 70 عاما، بحسب ما قال مصدر بالإدارة التنفيذية في الاتحاد لوكالة فرانس برس الخميس.

وكان الاتحاد الأفريقي زكى رجل الأعمال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيسا في مارس 2021 خلفا للملغاشي أحمد أحمد الذي تمت ملاحقته بشبهات فساد بعد أن خلف في 2017 الراحل الكاميروني عيسى حياتو والذي لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة.

وخلال الجمعية العمومية المقبلة، سيتم ملء المراكز التالية: رئيس الاتحاد، أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي أفريقيا في مجلس الفيفا.

ولم يصدر كاف أي بيان رسمي حتى الآن، مكتفياً بنشر تقرير على موقعه الرسمي حول الوضع المالي للمنظمة والذي تمت مناقشته خلال الجمعية.

وقال المصدر: "صادقت الجمعية العمومية على عقد انتخابات كاف المقبلة في القاهرة يوم 12 مارس المقبل".

وأضاف: "صادقت الجمعية العمومية على إلغاء مادة ألا يزيد سن المترشح لمنصب رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية عن 70 عاما والذي أقر عام 2017، وفتح باب الترشح دون التقيد بسن".

ويبدو هذا التغيير في صالح عدد من المسؤولين من بينهم المصري هاني أبو ريدة، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري وعضو مجلس فيفا، والذي يبلغ من العمر 71 عاماً أي أنه كان لا يحق له الترشح لمنصب رئيس كاف أو عضوية اللجنة التنفيذية طبقا للوائح السابقة التي تم التصديق على إلغائها.

ولم يعلن رئيس كاف الحالي موتسيبي (62 عاما) عن نيته الترشح لفترة ولاية أخرى بعد، حيث رفض الإجابة عن سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الجمعية العمومية بهذا الشأن معلناً أنه سيجيب في الوقت المناسب.

وتابع المصدر: "صادقت الجمعية العمومية كذلك على إلغاء الترشح للأعضاء الأفارقة لمجلس فيفا بحسب توزيع اللغات الرسمية للاتحاد (الفرنسية والإنجليزية والعربية والبرتغالية) كما كان الحال سابقاً، على أن يتم الترشح لعضوية مجلس فيفا دون التقيد بتوزيع لغوي أو مناطق جغرافية".

وأتم: "سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس كاف وعضوية اللجنة التنفيذية وعضوية مجلس فيفا خلال أيام، ويستمر حتى 12 نوفمبر كما تنص اللائحة على غلق باب الترشح قبل موعد الانتخابات بـ 120 يوما".

وتنتهي ولاية موتسيبي في مارس 2025، كما تنتهي ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية الجيبوتي سليمان وابيري (النائب الثالث للرئيس)، والكاميروني سيدو نغويا (النائب الرابع للرئيس) والقمرية كنيزات إبراهيم (النائبة الخامسة للرئيس)، بالإضافة للتونسي وديع الجريء، والليبيري مصطفى راجي، والنيجري جبريلا حميدو، والسيشيلي الفيس شيتي، والبوتسواني ماكلين كورتيز.

وتنتهي أيضا ولاية أعضاء كاف في مجلس فيفا وهم المصري هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع والبنيني مارتن تشاكوس والمالي مامادو توريه والنيجيري أماجو بينيك والسيراليونية عائشة يوهانسن.