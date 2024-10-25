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رودريغو يغيب عن ريال مدريد أمام برشلونة

25
OCTOBER
2024
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بات من الصعب لحاق النجم البرازيلي رودريغو بمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المقررة، السبت، بسبب الإصابة.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اللاعب الدولي البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما، خرج في آخر 5 دقائق من المباراة التي فاز فيها فريق ريال مدريد على بوروسيا دورتموند 5/2 يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا، وسيخضع لبعض الفحوصات لمعرفة مدى خطورة إصابته.
 
 
وذكر ريال مدريد، في بيان له عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي تم إجراؤها على لاعبنا رودريغو من جانب الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن".
 
وذكرت تقارير إسبانية أن المهاجم البرازيلي الذي سجل 3 أهداف في 13 مباراة شارك بها حتى الآن هذا الموسم، قد يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.
 
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة منافسه في المباراة المقبلة في "سانتياغو برنابيو".
 
قبل الكلاسيكو.. اختبارات صعبة لريال مدريد وبرشلونة
 
 
وفاز ريال مدريد بآخر 4 مباريات له في "الكلاسيكو" بما في ذلك 3 مباريات الموسم الماضي، حيث فاز الفريق 2/1 خارج ملعبه و3/2 على ملعبه، وفاز 4/1 في نهائي كأس السوبر الإسباني.
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