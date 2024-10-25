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جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.. 3 عرب على رأس القائمة

25
OCTOBER
2024
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الخميس، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا حيث ضمت القائمة 10 مرشحين منهم 3 لاعبين عرب.
وضمت القائمة الجزائري أمين جويري لاعب رين الفرنسي إضافة إلى المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، فضلا عن مواطنه سفيان رحيمي نجم نادي العين الإماراتي.
 
وشملت القائمة التي أعلنها الكاف كلا من أمين جويري (الجزائر / رين)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو / باير ليفركوزن)، سيمون أدينغرا (كوت ديفوار / برايتون آند هوف ألبيون)، شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية / أولمبيك مارسيليا)، سيرهو جيراسي (غينيا / بوروسيا دورتموند)، أشرف حكيمي (المغرب / باريس سان جيرمان)، سفيان رحيمي (المغرب / العين)، أديمولا لوكمان (نيجيريا / أتالانتا)، ويليام تروست إيكونغ (نيجيريا / الخلود)، رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا / ماميلودي صن داونز).
 
وتستضيف مدينة، مراكش المغربية، للسنة الثانية على التوالي، حفل توزيع جوائز الكاف في 16 ديسمبر المقبل، بعد النسخة السابقة التي شهدت حضور العديد من المشاهير، وحققت نجاحا كبيرا.
 
وتوج النيجيري، فيكتور أوسيمين، بالجائزة في فئة الذكور خلال العام الماضي، بينما نالت مواطنته، أسيسات أوشوالا، الجائزة في الفئة النسائية.
 
وشهدت القائمة للعام الثاني على التوالي ترشيح الظهير المغربي أشرف حكيمي الذي يأمل في الفوز بالجائزة التي خسرها لصالح أوسيمين العام الماضي.
 
وشكل غياب لاعب منتخب مصر محمد صلاح عن القائمة لأول مرة منذ عام 2017 مفاجأة لمحبيه إضافة إلى عدم تواجد المهاجم عمر مرموش.
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