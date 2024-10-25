الشناوي يثني على حارس الزمالك.. ويعلق على ركلة جزاء شيكابالا

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أثنى حارس النادي الأهلي محمد الشناوي على أداء محمد عواد حارس الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري، وعلّق على ضربة الجزاء التي أهدرها محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "الوطن سبورت": "قدم محمد عواد مباراة قوية أمام الأهلي وتصدى لأكثر من كرة صعبة وأوجه له التحية على مستواه وتألقه".

وتحدث الشناوي عن ضربة الجزاء التي أهدرها شيكابالا قائلا: "لم أتوقع أن يهدر شيكابالا ركلته لأنه لاعب كبير، لكنني كنت على يقين أنني سأتصدى لها".

وأضاف: "بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، كنت أركز تماما في ضربات الترجيح، وحدثت نفسي بضرورة إسعاد جماهير الأهلي باللقب".

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أن فريقه استحق الفوز بلقب ‏السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7- 6 في نهائي البطولة الذي أقيم مساء ‏الخميس على استاد محمد بن زايد في الإمارات.‏

وصرّح كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أظهرنا معدننا الحقيقي في نهائي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك. لاحت لنا ‏العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق خلال المباراة لتسجيل الأهداف، ولكن في النهاية نجحنا في الفوز ‏بركلات الترجيح".

وأوضح كولر أن "الأهلي يستحق الفوز وبالطبع سعداء باللقب، وجميع اللاعبين كانوا في ‏قمة تركيزهم على مدار المباراة بأكملها وصولا إلى الأشواط الإضافية ومن بعدها ركلات الترجيح".

جدير بالذكر أن الأهلي فاز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه.