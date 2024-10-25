وفاة لاعب المنتخب المغربي السابق عبد العزيز برادة

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نعى الاتحاد المغربي لكرة القدم، مساء الخميس، اللاعب الدولي السابق في منتخب "أسود الأطلس" عبد العزيز برادة.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان: "تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم عبد العزيز برادة ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، وكذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل".

وأضاف البيان: "سبق للراحل عبد العزيز برادة الذي وافته المنية يوم الخميس أن حمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة ولعب أيضا لعديد من الفرق الأوربية والعربية".

ولعب برادة مع المنتخب المغربي في 28 مناسبة سجل خلالها 4 أهداف.

وعلى صعيد الأندية، لعب اللاعب الراحل لكل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي وخيتافي الإسباني إضافة إلى كل من الجزيرة الإماراتي والشحانية القطري وأنتاليا سبور التركي.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن برادة الذي يبلغ من العمر 35 عاما، توفي إثر أزمة قلبية.