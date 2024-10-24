قبل نهائي السوبر المصري.. كولر يتحدث عن حقيقه رحيله

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أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، الأربعاء، أن إدارة النادي لم تناقش أي شيء يخص موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يُقام في الإمارات، إن كرة القدم بها الفوز والخسارة ومن الوارد أن تلعب ولا توفق.

وأضاف: "نعم. نخوض في بداية الموسم 3 بطولات هي السوبر الإفريقي ثم السوبر المصري واخيراً مواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتننتال".

وكان الأهلي أخفق في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للنسخة الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح الشهر الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح: "لم أتناقش مع الإدارة في شيء لأننا نسعي دائما للفوز وهذا هو هدفي دائما حين كنت ألعب وحتي الآن".

وتابع: "سنواجه الزمالك بهدف الفوز وحصد لقب السوبر المصري ولا نفكر في أي أمر آخر".

وشدد كولر على أن الأهلي يسعي دائما للفوز ويلعب جميع المباريات بهذا الهدف، مضيفا أن أفضل شيء للمدرب هو جاهزية جميع لاعبيه ولا مشكلة في تواجد الثنائي الهجومي وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

من جانبه، أكد محمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي وقائد الفريق، أنه يسعي هو وزملاؤه للفوز بالبطولة وحصد اللقب لإسعاد الجماهير.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب السوبر للمرة الـ15 في تاريخه والرابعة على التوالي، من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة.

وأحرز الأهلي كأس السوبر المصري 14 مرة، وهو ما يمثل ضعف عدد الألقاب التي حصلت عليها جميع الأندية الأخرى في البطولة، بما فيها الزمالك.

وفاز الزمالك بالسوبر المصري 4 مرات، مقابل لقب وحيد لكل من طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولون العرب.