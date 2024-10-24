هالاند يتألق في فوز مانشستر سيتي الساحق على سبارتا براغ

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سجل إرلينغ هالاند هدفا مذهلا بكعب القدم ضمن ثنائيته في فوز مانشستر سيتي الساحق 5-صفر على ضيفه سبارتا براغ، يوم الأربعاء، ليستمر الفريق الإنجليزي بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل فيل فودن وجون ستونز وماتيوس نونيز أيضا لصالح فريق المدرب بيب غوارديولا الذي تقدم إلى المركز الثالث في مرحلة الدوري وله سبع نقاط من ثلاث مباريات، بينما جمع سبارتا أربع نقاط.

وافتتح فودن (24 عاما) أهداف بطل المسابقة عام 2023 في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة من مانويل أكانجي ليضع الكرة في الزاوية المنخفضة.

وأثار هالاند حماس جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد عندما سجل هدفا رائعا في الدقيقة 58 حين أطلق ركلة خلفية بكعب القدم بعد تمريرة عرضية من سافينيو.

وعزز ستونز تقدم سيتي في الدقيقة 64 عندما قفز ليحول تمريرة عرضية رائعة من نونيز بضربة رأس في المرمى، ثم أكمل هالاند ثنائيته بتسديدة سهلة عقب أربع دقائق بعد تمريرة منخفضة من سافينيو، ليرفع مهاجم النرويج رصيد أهدافه إلى 44 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 88، نفذها نونيز بنجاح في مرمى الحارس بيتر فيندال.