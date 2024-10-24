ليل الفرنسي يصعق أتلتيكو مدريد بفوز مفاجئ في دوري الأبطال

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عوّض ليل الفرنسي تأخره بهدف واحد ليحقق فوزا مفاجئا 3-1 على مضيفه أتليتيكو مدريد بفضل هدفين من الكندي جوناثان ديفيد يوم الأربعاء في ثاني انتصار على التوالي يحققه الفريق الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا يحقق ليل انتصاره الثاني على التوالي على فريق إسباني بعدما تغلب 1-صفر على ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الماضية.

ووصل ليل إلى ست نقاط، بينما حصد أتليتيكو مدريد ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات

وقال برونو جينيسيو مدرب ليل "كانت بدايتنا متعثرة لأننا تلقينا هدفا كان بمقدورنا أن نتجنبه".

وأضاف: "في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، شعرنا بأن طاقتنا تجددت. سنحت لنا فرصة لإدراك التعادل قبل الاستراحة وكنت واثقا أن شباكنا لن تهتز مجددا وأننا سنحظى بفرص للتعادل."كان كل لاعبي فريقي حاسمين. قطعنا خطوات نحو التأهل إلى دور الستة عشر".

وتأخر الفريق الفرنسي بهدف مبكر سجله خوليان ألفاريز مستغلا تمريرة غير متقنة للخلف لعبها المدافع عثمان توري ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة الثامنة.

وحملت الدقائق التالية مزيدا من الأنباء السيئة للفريق الزائر إذ اضطر لاعب الوسط ريمي كابيا للخروج مصابا في الدقيقة 16 لينزل بدلا منه إيدون زيغروفا.

وأهدر أتليتيكو العديد من الفرص في الشوط الأول، ثلاث منها كانت من نصيب ألكسندر سورلوث قبل الاستراحة.

وجاءت أخطر فرص ليل في الشوط الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أطلق زيغروفا تسديدة علت العارضة، لكنه مهد الطريق أمام العودة عندما أدرك التعادل في الدقيقة 61 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

وكاد أتليتيكو أن يستعيد تقدمه في النتيجة على الفور عندما لعب أنطوان غريزمان خاليا من الرقابة تسديدة مباشرة علت العارضة.

لكن ديفيد وضع الفريق الفرنسي في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 74، بعدما سجل هدف الفوز أمام ريال مدريد قبل أن يضيف الهدف الثالث من تسديدة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 89.