living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليل الفرنسي يصعق أتلتيكو مدريد بفوز مفاجئ في دوري الأبطال

24
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عوّض ليل الفرنسي تأخره بهدف واحد ليحقق فوزا مفاجئا 3-1 على مضيفه أتليتيكو مدريد بفضل هدفين من الكندي جوناثان ديفيد يوم الأربعاء في ثاني انتصار على التوالي يحققه الفريق الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وبهذا يحقق ليل انتصاره الثاني على التوالي على فريق إسباني بعدما تغلب 1-صفر على ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الماضية.
 
ووصل ليل إلى ست نقاط، بينما حصد أتليتيكو مدريد ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات
 
وقال برونو جينيسيو مدرب ليل "كانت بدايتنا متعثرة لأننا تلقينا هدفا كان بمقدورنا أن نتجنبه".
 
وأضاف: "في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، شعرنا بأن طاقتنا تجددت. سنحت لنا فرصة لإدراك التعادل قبل الاستراحة وكنت واثقا أن شباكنا لن تهتز مجددا وأننا سنحظى بفرص للتعادل."كان كل لاعبي فريقي حاسمين. قطعنا خطوات نحو التأهل إلى دور الستة عشر".
 
وتأخر الفريق الفرنسي بهدف مبكر سجله خوليان ألفاريز مستغلا تمريرة غير متقنة للخلف لعبها المدافع عثمان توري ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة الثامنة.
 
وحملت الدقائق التالية مزيدا من الأنباء السيئة للفريق الزائر إذ اضطر لاعب الوسط ريمي كابيا للخروج مصابا في الدقيقة 16 لينزل بدلا منه إيدون زيغروفا.
 
وأهدر أتليتيكو العديد من الفرص في الشوط الأول، ثلاث منها كانت من نصيب ألكسندر سورلوث قبل الاستراحة.
 
وجاءت أخطر فرص ليل في الشوط الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أطلق زيغروفا تسديدة علت العارضة، لكنه مهد الطريق أمام العودة عندما أدرك التعادل في الدقيقة 61 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.
 
وكاد أتليتيكو أن يستعيد تقدمه في النتيجة على الفور عندما لعب أنطوان غريزمان خاليا من الرقابة تسديدة مباشرة علت العارضة.
 
لكن ديفيد وضع الفريق الفرنسي في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 74، بعدما سجل هدف الفوز أمام ريال مدريد قبل أن يضيف الهدف الثالث من تسديدة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 89.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   