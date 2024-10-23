الوصل الإماراتي يهزم الغرافة القطري بهدف قاتل

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قلب الوصل الإماراتي تأخره بهدف أمام الغرافة القطري إلى فوز مثير 2 -1 يوم الثلاثاء على استاد البيت ضمن الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم التونسي فرجاني ساسي بهدف للغرافة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول لكن الوصل حسم الفوز في غضون الدقائق الأخيرة.

وتحصل الوصل على ضربة جزاء سجل منها فابيو دي ليما هدف التعادل في الدقيقة 84 ثم خطف النيجيري إسحاق سوكسيس هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبدأت المباراة بوتيرة سريعة من جانب الفريقين، وجاءت أولى المحاولات الخطيرة للوصل عندما أرسل سيكا سيديبي كرة عرضية عالية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء نحو القائم البعيد، قابلها علي صالح برأسه لكنها مرّت بجوار القائم الأيمن.

ورد الغرافة بفرصة خطيرة عندما استلم خوسيلو ماتو كرة على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر.

وعاد خوسيلو وهدد مرمى الوصل بعدما توغل بالكرة من الناحية اليسرى قبل أن يسدد كرة زاحفة في الزاوية القريبة لكنها مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وسجل الغرافة هدفا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعدما أرسل فلورنيل كومان كرة عرضية من الجهة اليمنى وأخطأ لاعب الوصل هاريس سيفيروفيتش في التعامل معها لتسقط أمام فرجاني ساسي الذي سدد بشكل مباشر بركبته اليمنى على يسار الحارس خالد السناني داخل الشباك.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، كاد الغرافة أن يضيف الهدف الثاني حينما استلم كومان كرة على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها مرت على بعد سنتيمترات من المرمى.

وأهدر الغرافة فرصتين محققتين عن طريق خوسيلو وساسي، كما أهدر سالم جمعة فرصة ذهبية لتعديل النتيجة لصالح الوصل.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الوصل في الدقيقة 84 بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بعد أن سدد ليما كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد المدافع البديل عبد الله سر الختم، لينفذ ليما ضربة الجزاء بنجاح محرزا هدف التعادل للفريق الإماراتي.

وفي الوقت بدل الضائع خطف الوصل هدف الفوز القاتل بعد هجمة سريعة مُنسقة من الجهة اليمنى حيث وصلت الكرة إلى أليكس بيريز الذي مررها عرضية نحو البديل إسحاق سوكسيس عند القائم القريب ليسددها بدوره مباشرة على يسار الحارس إلى داخل الشباك.

وكان الغرافة قد خسر في الجولة الأولى أمام الاستقلال صفر- 3 في شهري قدس، ثم فاز في الجولة الثانية على العين 4 -2 في الخور.

وفي المقابل فاز الوصل في الجولة الأولى على باختاكور 1- صفر في طشقند، وخسر في الجولة الثانية أمام الأهلي صفر- 2 في دبي.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.

ويتصدر الهلال منطقة الغرب لمرحلة الدوري برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي السعودي مقابل 7 نقاط لكل من السد القطري والنصر وست نقاط للوصل الإماراتي وثلاث نقاط لكل من الاستقلال والغرافة القطري ونقطتين لباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي ونقطة لبيرسيبوليس الإيراني والعين الإماراتي في حين بقي رصيد الريان القطري خاليا من النقاط.