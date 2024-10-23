"هاتريك" فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز ساحق على دورتموند

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سجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور "هاتريك" ليقود فريقه ريال مدريد لقلب الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند ويهزمه بنتيجة 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما دونيل مالين وجيمي بينو جيتنز في الدقيقتين 30 و34.

ولكن الفريق المدريدي هز شباك ضيفه الألماني بخماسية في الشوط الثاني، حيث قلص المدافع الألماني أنطونيو روديغر الفارق بهدف أول في الدقيقة 60.

وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليتعادل الفريقان.

وفي غضون ثلاث دقائق قلب ريال مدريد النتيجة لصالحه حيث أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 83، وسجل فينيسيوس الهدف الثاني له والرابع لصاحب الأرض في الدقيقة 86.

وأكمل فينيسيوس "الهاتريك" بتسجيل هدف ثالث والخامس للريال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكرر ريال مدريد فوزه على دورتموند للمرة الثانية على التوالي بعدما هزمه في نهائي المسابقة العام الماضي، وتجاوز كبوة الخسارة أمام ليل الفرنسي في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد دورتموند عند ست نقاط ليتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب، بعدما تلقى خسارته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم.

أما ريال مدريد فقد رفع رصيده إلى ست نقاط متقدما للمركز التاسع.

وسيلعب ريال مدريد في الجولة القادمة على أرضه أمام ميلان الإيطالي بينما سيلعب دورتموند ضد ضيفه شتورم غراتس النمساوي في أوائل نوفمبر المقبل.