living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"هاتريك" فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز ساحق على دورتموند

23
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور "هاتريك" ليقود فريقه ريال مدريد لقلب الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند ويهزمه بنتيجة 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
 
وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما دونيل مالين وجيمي بينو جيتنز في الدقيقتين 30 و34.
 
ولكن الفريق المدريدي هز شباك ضيفه الألماني بخماسية في الشوط الثاني، حيث قلص المدافع الألماني أنطونيو روديغر الفارق بهدف أول في الدقيقة 60.
 
وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليتعادل الفريقان.
 
وفي غضون ثلاث دقائق قلب ريال مدريد النتيجة لصالحه حيث أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 83، وسجل فينيسيوس الهدف الثاني له والرابع لصاحب الأرض في الدقيقة 86.
 
وأكمل فينيسيوس "الهاتريك" بتسجيل هدف ثالث والخامس للريال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
 
وكرر ريال مدريد فوزه على دورتموند للمرة الثانية على التوالي بعدما هزمه في نهائي المسابقة العام الماضي، وتجاوز كبوة الخسارة أمام ليل الفرنسي في الجولة الماضية.
 
وتجمد رصيد دورتموند عند ست نقاط ليتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب، بعدما تلقى خسارته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم.
 
أما ريال مدريد فقد رفع رصيده إلى ست نقاط متقدما للمركز التاسع.
 
وسيلعب ريال مدريد في الجولة القادمة على أرضه أمام ميلان الإيطالي بينما سيلعب دورتموند ضد ضيفه شتورم غراتس النمساوي في أوائل نوفمبر المقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   