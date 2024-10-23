النصر السعودي يهزم الاستقلال الإيراني في "أبطال آسيا للنخبة"

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اقتنص النصر السعودي فوزا غاليا من استقلال طهران الإيراني 1 -صفر يوم الثلاثاء على استاد راشد في دبي ضمن الجولة الثالثة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز لمدفعه الإسباني إيميريك لابورت الذي سجل هدف الحسم قبل تسع دقائق من نهاية اللقاء.

ويتصدر الهلال ترتيب مجموعة الغرب برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي السعودي مقابل 7 نقاط لكل من السد القطري والنصر وست نقاط للوصل الإماراتي وثلاث نقاط لكل من الاستقلال والغرافة القطري ونقطتين لباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي ونقطة لبيرسيبوليس الإيراني والعين الإماراتي في حين بقي رصيد الريان القطري خاليا من النقاط.

وفرض النصر سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، ووصل لمرمى الخصم أكثر من مرة، أخطرها حينما قاد الهداف السنغالي ساديو ماني هجمة سريعة مرر بعدها الكرة إلى نواف البوشل الذي سدد كرة قوية لكن الحارس حسين حسيني أبعد الخطر عن مرماه.

وجاء الرد الإيراني الأول عبر جلال الدين مشاريبوف الذي سدد كرة على شارف من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها مباشرة سدد أوتافيو لاعب النصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح الحارس حسين الحسيني.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط كان فريق النصر الأخطر على مرمى الخصم، حيث شكل ماني وكريستيانو رونالدو خطورة مستمرة لدفاع الاستقلال، وكاد رونالدو أن يفتتح التسجيل من تسديدة متقنة لكن حارس الاستقلال وقف له بالمرصاد.

ودفع ستيفانو بيولي مدرب النصر بالمهاجم البرازيلي تاليسكا ليكون التبديل الرابع بعد دخول الثلاثي علي لاغامي وعلي الحسين وسلطان الغنام.

وظهرت فاعلية تاليسكا حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها بصعوبة الحارس حسيني إلى ركلة ركنية، ورد الإيراني علي رضا كشكي بتسديدة قوية من الجهة اليسرى تصدى لها بنجاح الحارس بينتو كريبسكي.

وخطف لابورت هدف الفوز للنصر في الدقيقة 81 من متابعة للكرة التي ارتدت من الحارس وسدد برأسه في المرمى.

وكاد البديل ويسلي تيكسيرا أن يضيف الهدف الثاني للنصر لكن القائم الأيمن وقف لتسديدته بالمرصاد.

وكان النصر تعادل في الجولة الأولى مع الشرطة 1 -1 في بغداد، ثم فاز في الجولة الثانية على الريان 2 -1 في الرياض.

وفي المقابل فاز الاستقلال في الجولة الأولى على الغرافة 3 - صفر في شهري قدس، وخسر في الجولة الثانية أمام السد صفر-2 في الدوحة.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.