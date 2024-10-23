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أستون فيلا يواصل تألقه في دوري الأبطال بفوز ثالث على التوالي

23
OCTOBER
2024
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حافظ أستون فيلا الإنجليزي على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا بتغلبه الثلاثاء على ضيفه بولونيا الإيطالي 2 -صفر في الجولة الثالثة من البطولة القارية.
 
وحسم أستون فيلا الفوز في الشوط الثاني حيث افتتح جون ماكجين التسجيل في الدقيقة 55 ثم أضاف جون دوران الهدف الثاني في الدقيقة 64.
 
وسجل أستون فيلا انتصاره الثالث على التوالي لينفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط وتوقف رصيد بولونيا عند نقطة واحدة من تعادل وخسارتين.
 
وافتتح أستون فيلا مشواره الأوروبي بفوز عريض على ملعب يونغ بويز السويسري 3 -صفر ثم فجر مفاجأة مدوية وفاز على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1 -صفر.
 
وفي مباراة أخرى بدوري الأبطال، حقق فريق شتوتغارت الألماني فوزا مثيرا 1-صفر على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بفضل هدف البلال توريه في الوقت بدل الضائع ليتلقى الفريق المضيف أول هزيمة له هذا الموسم.
 
وكان الفريق الألماني، الذي لم يحقق أي فوز في البطولة القارية حتى الآن، أكثر شراسة وحصل على مكافأته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما تفوق البديل توريه أخيرا على ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس البديل والذي كان أفضل لاعب في الفريق الإيطالي على الإطلاق.
 
وأهدر شتوتغارت فرصة ذهبية للتقدم قبل أربع دقائق من النهاية عندما تصدى بيرين لركلة جزاء نفذها إنزو ميلو بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ من دانيلو على أنتوني روولت، ليحصل المدافع البرازيلي على البطاقة الصفراء الثانية.
 
كما ألغى الحكم هدفا سجله دينيز أونداف في بداية الشوط الثاني بسبب لمسة يد من مهاجم ألمانيا لكن الفريق الزائر نجح في نهاية المطاف في إنهاء مسلسل يتألف من أربع مباريات بلا فوز في كل المسابقات.
 
وظل يوفنتوس في المركز السادس برصيد ست نقاط بينما جمع شتوتغارت أربع نقاط.
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