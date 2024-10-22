بيكيه يهاجم شاكيرا: كاذبة

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عاد جيرارد بيكيه، المدافع السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، للحديث عن النجمة الكولومبية شاكيرا، على الرغم من مرور عامين على إعلان انفصالهما، وكشف أن العلاقة بينهما لا تزال متوترة.

وانفصل بيكيه عن شاكيرا في 2022 بعد علاقة دامت لأكثر من 10 سنوات وطفلين، وتحدث اللاعب السابق عن علاقته السابقة في تصريحات نقلتها "كوريري ديللو سبورت": لقد كنت دائما هادئا للغاية، في النهاية لم تُقل الحقيقة كما كانت، لا أستطيع السيطرة على ما يقال في وسائل الإعلام، أفضل شيء هو أنني في النهاية محاط بوالدي وعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفونني حقا.

كما أقر بيكيه بأنه يفهم بأن الناس يشكلون آراء دون معرفة كافة التفاصيل، مؤكدا أن ذلك جزء من حرية التعبير، وزاد: يقول الجميع ما يريدون، ولكن في النهاية غالبا لا يتم ذكر الحقيقة.

يذكر أن المدافع السابق دخل في علاقة مع كلارا تشيا مارتي، ولطالما ابتعد عن الرد على المغنية الكولومبية التي ظلت تهاجمه عبر أغانٍ متنوعة.