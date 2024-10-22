بعد قصة ليبيا.. مهاجم نيجيريا ينجو من حادث مميت

A + A -

نجا فيكتور بونيفيس هداف منتخب نيجيريا ونادي ليفركوزن الألماني من حادث مميت يوم السبت بعد ساعات من الفوز على منافسه فرانكفورت.

وأحرز بونيفيس هدف الفوز في مباراة فريقه أمام فرانكفورت في اللقاء الذي انتهى 2 – 1 وبعدها بساعات كان أحد أطراف حادث مميت نشر تفاصيله المهاجم عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب بونيفيس عبارة مرفقة إلى صورته وفي المستشفى: شاء الله أن أبقى على قيد الحياة.

وعاش بونيفيس فترة عصيبة مؤخرا إذ شهد قبل الحادث المميت جلوسه مع زملائه في المنتخب في مطار ليبيا ساعات طوال قبل أن يجلى الفريق إلى خارج ليبيا.