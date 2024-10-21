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ميسي يقود إنتر ميامي للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025

21
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2024
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حجز ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم مكانا في كأس العالم للأندية 2025، يوم السبت وسيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة الموسعة التي تضم أفضل 32 ناديا من جميع أنحاء العالم.
 
وأصبح ميامي الفريق قبل الأخير الذي ينضم للبطولة التي تقام في الفترة من 15 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 
وفاز ميامي للمرة الأولى بدرع المشجعين في الدوري الأمريكي هذا الشهر باعتباره الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم التمهيدي.
 
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا) في بيان صحفي: تهانينا على نجاحك الرائع في درع المشجعين لعام 2024. لقد أظهرت بقوة أنك أفضل ناد في الملعب بالولايات المتحدة.
 
وأضاف: لذا، أنا فخور بأن أعلن أنك، باعتبارك أحد أفضل الأندية في العالم، تستحق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الجديدة باعتبارك النادي المضيف الذي يمثل الولايات المتحدة.
 
كان من المقرر كما هو الحال دائما أن تحظى الولايات المتحدة بفريق مضيف في البطولة لكن بدلا من منح المكان للفائز في نهائي كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم المقرر في السابع من ديسمبر ، قرر الفيفا مكافأة الفائز بدرع المشجعين على الأداء الثابت على مدار موسم مكون من 34 مباراة.
 
وأعلن الفيفا انضمام ميامي لكأس العالم للأندية بعد تحطيمه الرقم القياسي في عدد النقاط خلال الموسم التمهيدي بالدوري الأميركي لكرة القدم بفوزه 6-2 على نيو إنجلاند ريفولوشن ليصل إلى
74 نقطة.
 
وأحدث ميسي تأثيرا آنيا عندما انضم إلى ميامي في منتصف الموسم العام الماضي وقاده إلى تحقيق لقب كأس الدوري، لكنه لم يتمكن من تقديم ما يكفي من السحر لمساعدة ناديه الجديد في تعويض النتائج المبكرة للموسم والوصول إلى الأدوار الإقصائية.
 
لكن ميامي فاز، في أول موسم كامل لميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بدرع المشجعين وأصبح المصنف الأول في الأدوار الإقصائية في أوائل أكتوبر تشرين الأول بينما تتبقى مباراتان في الموسم التمهيدي.
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