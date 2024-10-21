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ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على تشلسي

21
OCTOBER
2024
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استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه، الأحد، على تشلسي 2-1، على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة من البطولة.
 
وسجل الجناح المصري محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 29 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل تشلسي في الدقيقة 48 بهدف نيكولاس جاكسون.
 
وفي الدقيقة 51 حان الدور على كورتيس جونز مسجلا الهدف الثاني لليفربول وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.
 
بهذه النتيجة، استعاد ليفربول صدارة ترتيب البريميرليغ (21 نقطة) بعد ساعات من فوز مانشستر سيتي على حساب ولفرهابتون.
 
أما تشلسي فقد واصل نزيف النقاط بعد تعادله في الجولة الماضية مع نوتنهام فورست، ليتراجع للمركز السادس برصيد 14 نقطة.
 
وسيخوض الفريقان اختبارا صعبا في الجولة القادمة حيث سيحل ليفربول ضيفا على أرسنال، بينما يستضيف تشلسي نظيره نيوكاسل يونايتد.
 
وبهدفه في مرمى تشلسي، بات صلاح في المركز 9 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 162 هدفا متساويا مع جيرمان ديفو نجم توتنهام السابق، وبات على بعد هدف واحد من معادلة روبي فاولر نجم ليفربول السابق الذي سجل 163 هدفا، بينما يعتلي هذه القائمة لان شيرر بتسجيل 260 هدفا.
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