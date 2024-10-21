إنذار كتالوني قبل الكلاسيكو.. برشلونة يكتسح إشبيلية بخماسية

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اكتسح برشلونة ضيفه إشبيلية 5-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل لقائهما المرتقب في "الكلاسيكو" بالجولة المقبلة.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 24 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 39 عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، بينما سجل البديل بابلو توري الهدف الرابع في الدقيقة 82.

وأحرز ستانيس موزامبو هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 87، قبل أن يعود توري مجددا بالهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 88.

ولن تكون مواجهة ريال مدريد الاختبار الوحيد الذي ينتظر برشلونة، حيث ستكون المواجهة مع بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، اختبارا جديدا لفريق المدرب الألماني هانزي فليك.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.