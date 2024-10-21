مدرب الأهلي: نعمل على علاج أخطائنا أمام الزمالك

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أكد المدير الفني للأهلي مارسيل كولر أن فريقه حقق هدفه من ‏مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعد التأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك، الخميس.

وتأهل الأهلي، الساعي للتتويج بلقب السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه والرابعة على التوالي، للمباراة النهائية عقب فوزه الصعب 2-1 على سيراميكا كليوباترا، الأحد.

ورغم الفوز، لم يقدم الأهلي العرض المنتظر، حيث بدا لاعبوه بعيدين عن مستواهم المعتاد، وتعرض الفريق الأحمر للإحراج أكثر من مرة أمام محاولات سيراميكا كليوباترا للتعادل، لكن خبرة نادي القرن في إفريقيا ساهمت في صعوده للنهائي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت في أبوظبي: "الجهاز الفني يعمل بشكل ‏مستمر على علاج الأخطاء وتطوير الأداء. اللاعبون لديهم مخزون كبير من الخبرات"، مشيرا إلى الحاجة لـ"المزيد من التركيز والاستمرار في العمل على الوصول لأفضل مستوى".‏

وأضاف المدرب السويسري: "الفريق سعيد باللعب على ملعب محمد بن زايد الذي شهد تتويجات عديدة للأهلي، إلا أن الجميع مطالب ببذل أقصى جهد على أرض الملعب في النهائي أمام الزمالك".‏

وأوضح أن مباراة سيراميكا كليوباترا شهدت التحامات عديدة مما تسبب في استبدال أكثر من ‏لاعب، مشيرا إلى أن استبعاد المغربي أشرف داري مدافع الفريق من المواجهة كان إجراء احترازيا لمنع تعرضه للإصابة.

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وشدد كولر: "النهائي سيكون مواجهة قوية وصعبة وسوف نستعد لها، ولدينا دوافع كبيرة للفوز بلقب السوبر. أثق بشدة في طموحات وقدرات اللاعبين".

وأكد: "تأثرنا بدرجة الحرارة والرطوبة ولدينا فرصة لتأهيل اللاعبين للتعامل مع هذا الأمر، حتى نصل إلى أفضل ما يمكن خلال المباراة المقبلة".

الصباح