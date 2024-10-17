ألكاراز يواجه نادال في قبل نهائي بطولة الملوك الستة بموسم الرياض

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تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا للدور قبل النهائي في بطولة الملوك الستة الاستعراضية بموسم الرياض التي تقام على الملاعب الصلبة، يوم الأربعاء.

وصعد ألكاراز بعد فوزه على الدنماركي هولغر رون بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.

وسيلعب النجم الإسباني الشاب، الفائز ببطولتي "غراند سلام" هذا العام في رولان غاروس وويمبلدون، ضد مواطنه الأسطورة الإسباني رافاييل نادال في الدور قبل النهائي، الخميس.

وستكون هذه المباراة هي الأولى لنادال الذي تم إعفاؤه من المشاركة في الدور الأول ببطولة الملوك الستة بعد إعلان اعتزاله التنس قبل أيام قليلة.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول لمواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي، وذلك بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف.

وسيحصل اللاعبون على راحة، يوم الجمعة، على أن تقام مباراتي المركز الثالث والنهائي، السبت المقبل.