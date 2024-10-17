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ليفربول يستعد لاستبدال صلاح بصفقة "ضخمة" من ريال مدريد

17
OCTOBER
2024
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يضع البرازيلي رودريغو جناح ريال مدريد الإسباني كأبرز خياراته لتعويض الرحيل المحتل لنجمه المصري محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي.
 
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وسيحق له التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير المقبل، إذ أوضح اللاعب الشهر الماضي أن ناديه الإنجليزي لم يتفاوض معه على عقد جديد، مشيراً إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له.
 
وذكر موقع "فيتشاهيس" الإسباني، أن ليفربول مستعد لإبرام صفقة مذهلة بقيمة 134 مليون جنيه إسترليني من شأنها أن تهز الدوري الإنجليزي الممتاز، لاستبدال صلاح.
 
وأضاف التقرير: لا يزال البرازيلي لاعبًا مهما للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما أن اللاعب سعيد نسبيًا في العاصمة الإسبانية، حيث شارك في كافة مباريات فريقه في الدوري الإسباني هذا الموسم.
 
وزاد التقرير: لكن مع تنافس فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وإندريك وإبراهيم دياز على مكان في هجوم أنشيلوتي، ستظل المنافسة على مركز أساسي صعبة.
 
ويرتبط البرازيلي بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2028، وهو ما يساعد ريال مدريد في الحصول على قيمة انتقال ضخمة إذا أراد بيع لاعبه البرازيلي.
 
ويعتبر أنشيلوتي من أشد المعجبين باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، إذ أوضح سابقاً أن رودريغو كان يجب إدراجه ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية.
 
وخاض رودريغو 225 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 57 هدفاً وصنع 43، بينما خاض صلاح مع ليفربول 359 مباراة سجل خلالها 2017 وصنع 94.
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