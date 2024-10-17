living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم الدوري الإنجليزي متهم بـ"الاغتصاب".. والشرطة تستعين بـ"إكس"

17
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قبضت الشرطة البريطانية على نجم كرة قدم في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتهمة اغتصاب امرأة في فندق بالعاصمة لندن، بينما طلبت من العامة إرسال أية معلومات تخص الواقعة على حسابها في منصة "إكس".
 
وكشفت صحيفة "الصن" يوم الأحد أن الشرطة احتجزت اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بعدما اشتكت المرأة من تعرضها للاعتداء الجنسي بعدما التقيا في أحد الحانات وسط لندن.
 
وأضافت الصحيفة: ألقت الشرطة القبض عليه في الفندق بتهمة الاغتصاب قبل الساعة 10 صباحًا بقليل من ذلك الصباح وتم نقله إلى مركز شرطة قريب واستجوابه طوال اليوم بحضور محام.
 
وأتبعت: تم أخذ عينة من الحمض النووي وصورة وبصمات الأصابع من المشتبه به، كما هو معتاد لأي شخص يتم القبض عليه، وتم إطلاق سراح اللاعب لاحقًا بكفالة حتى منتصف ديسمبر في انتظار مزيد من التحقيقات من قبل الشرطة.
 
 
وتم نقل المشتكية التي يُعتقد أنها في العشرينيات من عمرها إلى جناح استشارات الاغتصاب للفحص وقدمت بيانًا لضباط الشرطة المتخصصين، إذ تدعي بحسب مصادر أنه هاجمها واغتصبها.
 
وطلبت الشرطة من أي شخص يملك معلومات عن الواقعة التواصل معها هاتفياً أو من خلال حسابها الرسمي على "إكس".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   