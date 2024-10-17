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قبضت الشرطة البريطانية على نجم كرة قدم في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتهمة اغتصاب امرأة في فندق بالعاصمة لندن، بينما طلبت من العامة إرسال أية معلومات تخص الواقعة على حسابها في منصة "إكس".

وكشفت صحيفة "الصن" يوم الأحد أن الشرطة احتجزت اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بعدما اشتكت المرأة من تعرضها للاعتداء الجنسي بعدما التقيا في أحد الحانات وسط لندن.

وأضافت الصحيفة: ألقت الشرطة القبض عليه في الفندق بتهمة الاغتصاب قبل الساعة 10 صباحًا بقليل من ذلك الصباح وتم نقله إلى مركز شرطة قريب واستجوابه طوال اليوم بحضور محام.

وأتبعت: تم أخذ عينة من الحمض النووي وصورة وبصمات الأصابع من المشتبه به، كما هو معتاد لأي شخص يتم القبض عليه، وتم إطلاق سراح اللاعب لاحقًا بكفالة حتى منتصف ديسمبر في انتظار مزيد من التحقيقات من قبل الشرطة.

وتم نقل المشتكية التي يُعتقد أنها في العشرينيات من عمرها إلى جناح استشارات الاغتصاب للفحص وقدمت بيانًا لضباط الشرطة المتخصصين، إذ تدعي بحسب مصادر أنه هاجمها واغتصبها.

وطلبت الشرطة من أي شخص يملك معلومات عن الواقعة التواصل معها هاتفياً أو من خلال حسابها الرسمي على "إكس".