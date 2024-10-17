فيفا يطلع على تفاصيل ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034

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قام وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أمس الثلاثاء، بزيارة تفقدية للاطلاع على تفاصيل ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، حسبما نشر الحساب الرسمي للاستضافة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وتقدم حماد البلوي، رئيس وحدة الترشح لاستضافة كأس العالم، الوفد المرافق للاتحاد الدولي، الذي زار عددا من المنشآت، منها مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء .

ويحسم الاتحاد الدولي قرار استضافة السعودية لكأس العالم 2034 في اجتماعه الاستثنائي المقرر 11 ديسمبر المقبل، إضافة إلى تحديد مستضيف نسخة 2030.

وكان "الفيفا" صادق على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة نسخة 2030، كما صادق على الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034، على أن يعلن القرار الرسمي بشأن الاستضافة في اجتماعه المقبل.

وبمباركة من رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، سلمت السعودية 29 يوليو الماضي ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم، وذلك خلال حفل نظمه الاتحاد الدولي في باريس، العاصمة الفرنسية.

وفي أغسطس الماضي، أعلن "الفيفا" تفاصيل الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034، كاشفا عن 5 مدن، هي الرياض، جدة، الخبر، أبها، ونيوم، تم اعتمادها لاحتضان مباريات البطولة.

وسبق أن أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بما تملكه السعودية من قدرات تنظيمية هائلة اتضحت في العديد من الفعاليات والبطولات على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويرى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال أن السعودية تستحق استضافة نهائيات كأس العالم.

وقال نيمار في تصريحات له مؤخرا: "سعيد بأن تتقدم السعودية بملف استضافة كأس العالم.. ستكون استضافة مميزة، وفرصة رائعة لكل الناس من أجل التعرف على ثقافة البلاد".

وأضاف عبر الحساب الرسمي للنادي على "إكس": "ستكون تجربة رائعة للجميع، وأنا سعيد بكوني هنا، وأرى أن السعودية تستحق استضافة كأس العالم".